Governo nomeia presidente para a Funasa

20/03/2023 | 09:33



O governo federal nomeou Francisco Américo Neves de Oliveira para exercer o cargo de presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O órgão havia sido extinto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início do mandato. Mas, diante de pressão no Congresso Nacional, o governo deve deixar a medida provisória que extinguiu a Funasa caducar e, assim, recriar a Fundação para dar mais cargos a partidos aliados, conforme apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e do jornal O Estado de S. Paulo.

A nomeação de Francisco Américo está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 20, em portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Francisco Américo já foi diretor-geral do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran) e diretor da Empresa Gráfica da Bahia (EGBA), estatal baiana.