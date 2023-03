Pivô da separação entre Gabi Martins e Lincoln Lau solta o verbo: Ele deixava muito claro que estava brigado com ela

20/03/2023 | 09:11



É eita atrás de vixe! Logo depois de Gabi Martins se pronunciar sobre o término do namoro com Lincoln Lau por conta de traição, foi a vez da pivô da separação contar a sua versão da história. No último domingo, dia 19, Kamille Milane usou as redes sociais para soltar o verbo, afirmando que só saiu com o gamer porque ele lhe disse que estava brigado com a ex-BBB.

- Oi pessoal, vim esclarecer o assunto que rolou neste final de semana envolvendo o nome do Lincoln, da Gabi Martins e o meu. Sou uma mulher que é solteira e sou capaz de assumir todos os meus erros. Realmente, faz um tempo já que conheço o Lincoln, mas nós estávamos saindo há alguns dias. E sempre que nós nos encontrávamos ele deixava muito claro que estava brigado com a Gabi e que este relacionamento não seguiria em frente, disse nos Stories.

E continuou:

- Até então, no domingo, quando saiu aquele print do tal do endereço que vocês estão dando tanta importância a um erro de português. Realmente, aconteceu dele terminar com a Gabi e estourou aquela bomba. Sobre isso, eu deixo toda a minha solidariedade a Gabi. Imagino o quanto que ela não deve estar sofrendo. E quem nunca passou por um relacionamento abusivo? Quem nunca passou por isso? Então espero que ela fique bem.

A modelo ainda cutucou os internautas que criticaram seus erros de português nos prints de mensagens que comprovam a traição de Lincoln:

- E que vocês deem mais importância ao assunto do término e o motivo, e não o erro de português, porque isso é uma coisa tão besta e pequena. Porque hoje em dia, todas as vezes as mulheres sempre estão erradas e eles [homens], estão sempre certos. Gabi, espero que você fique bem.

No sábado, dia 18, Gabi apareceu nos Stories ouvindo a música BZRP Music Sessions #53, hit de Shakira, que alfineta a traição de Gerard Piqué.

Eu não volto com você, nem que você chore ou me implore. Eu entendi que não é minha culpa que eles te critiquem [...] As mulheres já não choram, as mulheres faturam, dizia o trecho.