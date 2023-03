Demi Moore compartilha vídeo de Bruce Willis comemorando aniversário de 68 anos de idade

20/03/2023 | 09:10



O último domingo, dia 19, foi de muita festa na casa de Bruce Willis. O ator estava completando 68 anos de idade e recebeu muito carinho de Demi Moore, dos filhos e da atual esposa, Emma Heming Willis. Nas redes sociais, a família do astro compartilhou uma série de homenagens para ele, incluindo desabafos sobre como tem sido lidar com o diagnóstico de demência.

Demi Moore, por exemplo, usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo de Bruce apagando as velinhas. Na legenda, ela escreveu:

Feliz aniversário, BW! Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho - todos nós sentimos isso.

Demi e Bruce foram casados por 13 anos. Durante esse período, eles tiveram três filhos: Rumer, Tallulah e Scout.

Como não poderia faltar, Emma também usou as redes para homenagear o marido. Mas, além dos vídeos de carinho, ela também aproveitou o momento para mostrar que também tem vivido momentos de sofrimento e medo. Em um desabafo sincero, ela disparou:

- Hoje é aniversário do meu marido e acordei chorando. Gravar esses vídeos é como uma faca no meu coração, mas sei o quanto vocês amam o meu marido e faço isso por vocês.

Logo depois, ela compartilhou um compilado de vídeos dos melhores momentos de Bruce em família. Na legenda, ela escreveu:

Ele é puro amor. Ele é tão amado. E eu vou amá-lo sempre. Feliz Aniversário meu doce. Meu desejo de aniversário para Bruce é que você continue a mantê-lo em suas orações e vibrações mais altas, porque sua alma sensível de Peixes sentirá isso. Muito obrigado por amar e cuidar dele também.

Em 2022, os fãs de Willis foram surpreendidos com sua aposentadoria. Na época, ele afirmou que havia sido diagnosticado com afasia. No entanto, infelizmente, a doença progrediu e, em março de 2023, a família anunciou que Bruce estava com demência frontotemporal.