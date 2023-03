Hotel das Cataratas terá programação especial para a Hora do Planeta

Redação

Do Rota de Férias



20/03/2023 | 08:55



Em 25 de março, o Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, em Foz do Iguaçu (PR), participará da Hora do Planeta, um ato simbólico que acontece em todo o mundo em prol da conservação do meio ambiente. Na ocasião, os visitantes poderão participar de uma programação educativa e especial.

Hora do Planeta no Hotel das Cataratas

As atividades começam às 8h30, com uma caminhada exclusiva imersa na mata nativa local, guiada por Bhreno Maykon Trad, especialista em observação de fauna.

Em seguida, o hotel recebe hóspedes e visitantes para um almoço especial no restaurante Ipê (R$ 150 + taxas), com parrilla vegetariana e insumos orgânicos.

Às 14h, as crianças podem ir até a horta do hotel, acompanhadas dos jardineiros, para colherem e cuidarem dos ingredientes mais frescos direto da terra. Ali, eles vão aprenderem sobre o plantio de novas sementes, atividade enriquecedora que imprime o ciclo da vida.

A partir das 17h30, serão contadas histórias para toda família, passando também pelos principais projetos ambientais dos quais o hotel faz parte, como o Onças do Iguaçu.

Entre 9h30 e 22h30, um exclusivo menu degustação acontece no restaurante Itaipu, com preparos focados em 100% de aproveitamento dos ingredientes, gerando zero desperdício.

O momento mais importante da noite acontece das 20h30 às 21h30, quando todas as luzes da fachada, dos jardins, dos bares e dos restaurantes se apagarão para a Hora do Planeta, em incentivo a conscientização das pessoas sobre a importância da conservação da natureza. Os visitantes também serão convidados a apagar as luzes de suas acomodações e o receberá um coquetel com drinques criados especialmente para a ocasião – representam terra, ar, água e fogo. O evento terá música ao vivo e uma sessão especial de ‘mindfulness sound healing’ no jardim, em frente às quedas das Cataratas.