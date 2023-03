T7 Lite: Tronsmart lança caixa de som portátil com 24 horas de reprodução

Da Redação

Tronsmart, marca chinesa especialista em produtos de áudio, lança sua nova caixa de som portátil, batizada de T7 Lite. O produto está com 36% de desconto no AliExpress entre hoje (20) e domingo (26), saindo por apenas US$ 31,99 na loja oficial. Além disso, o evento Mega Vendas de Aniversário traz outros aparelhos da marca com promoções.

Potência da T7 Lite

A T7 Lite tem potência de 24W e oferece áudio de qualidade com graves profundos e agudos nítidos. Também é leve e conta com certificação IPX7 e impermeabilização, sendo à prova d’água, o que torna o produto adequado para uso externo.

Possui dois alto-falantes de gama completa e três radiadores passivos que criam som estéreo com graves ricos. Ainda conta com a tecnologia SoundPulse, que promete entregar um áudio equilibrado e sem distorção em qualquer nível de volume.

Desfrute de reprodução por 24 horas

A T7 Lite não é apenas poderosa e portátil, mas também possui bateria de longa duração, que permite ao usuário curtir música por até 24 horas com uma única carga. Outra vantagem da nova caixa de som é sua função de emparelhamento estéreo, que permite conectar dois dispositivos simultaneamente.

Um dos recursos mais divertidos, por sua vez, é a luz de fundo personalizável. O produto possui um anel de LED que pode pulsar e brilhar conforme a batida da música, criando um show de cores. O usuário pode escolher entre diferentes efeitos e tonalidades para combinar com seu humor e gênero musical.

Outras características

A T7 Lite vem com um aplicativo dedicado que permite ajustar o volume EQ e as configurações de luz. O produto também possui Bluetooth 5.3, que promete uma conexão sem fio mais estável com os dispositivos, para o usuário desfrutar da reprodução sem atrasos ou cortes.

A caixa de som ainda apresenta modo de áudio duplo, que permite conectar dois dispositivos ao mesmo tempo e alternar entre eles facilmente. Você pode reproduzir música de seu telefone e atender uma videochamada de seu notebook sem precisar desconectar e reconectar cada aparelho, por exemplo.

Ainda é válido destacar que o produto da Tronsmart foi projetado para ser ultraportátil, facilitando o transporte para onde quer que o usuário vá. Está disponível em quatro cores: preto, azul, verde e rosa.