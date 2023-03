Haylou S35 ANC: headphone chega com até 60 horas de reprodução

Da Redação

Do 33Giga



20/03/2023 | 07:55



A Haylou, marca chinesa especializada em produtos de áudio e inteligentes, acaba de lançar no mercado o headphone Haylou S35 ANC. Entre hoje (20) e domingo (26), ele está com preço promocional de US$ 39,99 (taxas não inclusas) na loja oficial da marca no AliExpress. Após o período, o valor sobe para US$ 87,98.

Um dos destaques do produto são os três modos de cancelamento de ruído. No primeiro estágio, é possível desfrutar de músicas e chamadas claras, sem interrupções barulhentas. Com o segundo, fica fácil de interagir com o espaço ao redor sem precisar retirar os fones de ouvido. Enquanto o terceiro permite ao usuário curtir canções enquanto permanece atento aos sons ambientes.

É válido destacar que o microfone também vem com cancelamento de ruído, que capta a voz do usuário durante chamadas e reduz os barulhos ao redor.

Com longa autonomia, o Haylou S35 ANC promete entregar até 60 horas de reprodução com as opções de cancelamento de ruído desligadas e até 40 horas com elas ativadas. O tempo de recarga leva, em média, 2,5 horas.

Para entregar emparelhamento preciso e conexão mais estável, por sua vez, o modelo foi equipado com Bluetooth 5.2. Dessa forma, o usuário pode aproveitar músicas, jogos e chamadas sem se preocupar com engasgos na transmissão via computador ou smartphone.

Por meio do aplicativo dedicado ainda é possível verificar a potência dos fones de ouvido a qualquer momento, ajustar a profundidade do cancelamento de ruído, personalizar os efeitos sonoros e alterar o nome do Bluetooth.

Em relação ao design, o Haylou S35 ANC conta com drivers de 40 mm e acolchoamento para as orelhas e para o topo da cabeça. É possível acessar uma série de comandos pelos botões laterais, como volume, assistente de voz e opções de cancelamento de ruído. Está disponível nas cores clássicas branco e preto, além de uma combinação de laranja e azul.