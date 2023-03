Grande ABC oferece 570 oportunidades de trabalho nesta semana; veja as vagas

Da Redação



20/03/2023 | 06:11



Os centros públicos de trabalho e renda de cinco das sete cidades do Grande ABC oferecem, nesta semana, 570 oportunidades de trabalho. Dentre os municípios, o que tem maior disponibilidade é São Bernardo, com 238 vagas. Em seguida vem Mauá, com 130, seguida por Santo André, com 119, Diadema, 42, e Ribeirão Pires, com 41. São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram sobre suas vagas.

Santo André possui 50 colocações para operador de telemarketing que são destinadas exclusivamente a pessoas portadoras de deficiência. Outros dois destaques são ligados ao comércio, 13 postos de repositor de mercadorias e 12 de açougueiro, além de 21 para costureiras. Os interessados devem procurar o posto do CPETR, que fica no Paço Municipal.



Em Ribeirão Pires, o maior número de vagas é para operador de injetora de plástico, com 30 colocações. O PAT, que funciona na Rua Capitão José Gallo, 55, tem ainda vagas para auxiliar administrativo (estágio), mecânico de manutenção, motorista de caminhão (truck), atendente de lanchonete, porteiro, auxiliar de cozinha e balconista.



Em Mauá, o painel de vagas integra o programa Emprega Mauá, que busca inserir profissionais no mercado de trabalho. As equipes estão em diálogo com empresários e trabalhadores para entender as principais demandas e apresentar ações, visando otimizar a mão de obra e qualificar os trabalhadores para as oportunidades. Entre as diversas funções disponíveis estão: instalador de internet (com CNH B), costureira, operador de suporte técnico (telemarketing) e conferente de carga e descarga.