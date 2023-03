Peças para rádio. Papel Tico-Tico. O sal Rodolfo Valentino. Serraria Sortino

Ademir Medici



Ribeirão Pires participou dos festejos do IV Centenário da Vila de Santo André da Borda do Campo (1553-1953) de várias formas

“Carmem de Cotelessa fundou a empresa Cotelessa, no coração de Ribeirão Pires, em 6 de dezembro de 1943”.

Cf. “Memória da Cidade”, Diário, Domingo em Ribeirão Pires, 4-5-1986.

Era fácil pegar o trem e ir a Santo André para a série de festejos realizados há 70 anos.

Quatro indústrias de Ribeirão Pires ajudaram no patrocínio da festa andreense: Constanta, Cotelessa, Dianda e Sortino.

Constanta, Cotelessa e Dianda montaram estandes na exposição industrial, realizada na grande área da Praça IV Centenário, onde está o Centro Cívico do Paço, Câmara Municipal, Fórum, Teatro Municipal, Secretaria de Cultura.

A Serraria Sortino já não estava na cidade – transferira-se para Santo André. Mas em seu histórico publicado no catálogo do IV Centenário aparecem as origens em Ribeirão Pires.

Esse catálogo é rico. Um livro de 144 páginas que traz um apanhado do que foi a exposição. Setenta anos depois, o catálogo permite que se trace um perfil da indústria, comércio e serviços do nascente ABC. E com a presença de Ribeirão Pires.

CONSTANTA ELETROTÉCNICA, LTDA. Localizada à Rua Francisco Monteiro, 5, em Ribeirão Pires, produzia resistências e peças para rádio. Na exposição de Santo André ocupou o estante 18 do pavilhão B.

DIANDA & CIA., LTDA – Fundada em 1943 em Ribeirão Pires. Produzia o papel higiênico Tico-Tico. Eram seus diretores: Arturo D. M. Dianda e Ivo Carotini; sócio-procurador: José Del Grande. Operários: 100. Na exposição de Santo André ocupou o estande 31 do pavilhão B.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO C. COTELESSA, S/A. Fundada em 1943, com fábrica à Rua Albuquerque Lins, em Ribeirão Pires. Diretores: Aldo Cotelessa (presidente), Dante Cotelessa, Walter Cotelessa e Carmine Cotelessa (técnico).

A Cotelessa produzia o sal refinado “Rodolfo Valentino”, o sal “Mundo” (moído e grosso) e sal a granel, “todos esses produtos em larga escala”. Possuía 150 operários.

Na exposição de Santo André ocupou o stand 6 do pavilhão B.

SERRARIA SORTINO, S/A – Fundada em junho de 1923 em Ribeirão Pires sob a denominação de Serraria São José, de Giacomo Sortino. Transferida em 1930 a seus filhos com o nome de Irmãos Sortino. Em 1941 chegou a Santo André, à Avenida Queiroz dos Santos, 900. Patrocinou, mas não participou da exposição industrial.

NOTA – A importância do anúncio publicitário em órgãos impressos. Empreendedores, façam seus anúncios. São registros que ficam. Uma contribuição para a história. Sem eles, não teríamos como fazer essas anotações na Semana Ribeirão Pires 2023, sete décadas depois.



Fotos: Reproduções

DOIS ANÚNCIOS. Cotelessa e Dianda no catálogo da Feira Industrial de 1953 em Santo André: duas representantes de Ribeirão Pires no evento



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 20 de março de 1993 – ano 34, edição 8339

MANCHETE – Poliolefinas fica com a Odebrecht.

No primeiro leilão de privatização do governo Itamar Franco, realizado ontem (19-3-1993) no Rio, a Odebrecht assumiu o controle acionário das três fábricas da Poliolefinas, uma delas localizada em Capuava.

EM 20 DE MARÇO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: acha-se clinicando na Estação de São Bernardo, às quintas-feiras, o dr. Aristides Seabra, que defendeu tese na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

E o correspondente completou: “É verdade que por estas paragens há muitos que se ocupam com a arte de curar, mas também não é menos exato que semelhantes indivíduos não passam de inconscientes charlatães, chegando até um deles, cujo nome não precisamos declinar, a se intitular doutor”.



NOTA – O correspondente referia-se ao Dr. Flaquer, ampliando a rivalidade com o coronel Saladino, o primeiro grande embate político da região naqueles princípios republicanos.

1953 – Carestia (inflação), alta contínua dos alimentos, passeata de trabalhadores. O Brasil vivia momentos difíceis.

Governo do Estado de São Paulo distribuía arroz de procedência gaúcha em barracas e feiras livres nos bairros.

Na região, apenas São Caetano foi atendido pelo arroz emergencial.

¦ Em Lima, pelo Sul-Americano de futebol, a primeira derrota do Brasil. Perdeu para o Peru por 1 a 0.

HOJE

¦ Dia Internacional da Felicidade (ONU)

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Em 20 de março, 91 cidades fazem aniversário, das quais 79 localizadas no Rio Grande do Sul, entre as quais Alto Feliz e Vitória das Missões.

¦ No Estado de São Paulo, hoje é aniversário de Piquerobi. Elevado a município em 1949, quando se separa de Santo Anastácio, na região de Presidente Prudente.