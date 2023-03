Ação de Alex Manente gera economia anual de R$ 96 milhões a São Bernardo

Da Redação



20/03/2023 | 06:03



Uma repactuação de dívidas previdenciárias para municípios de pequeno e médio portes, por meio de portaria assinada pelo governo há um ano e com intensa articulação do deputado federal Alex Manente (Cidadania), contribuiu para que o município de São Bernardo pudesse economizar aproxidamente R$ 96 milhões por ano. A medida autorizou o parcelamento em até 240 meses (20 anos) dos débitos do município na área. O ato foi assinado em 22 de fevereiro de 2022 pelo então ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.



O secretário de Finanças de São Bernardo, José Luiz Gavinelli, disse, naquele período que “a atuação de Alex foi fundamental para aprovação da portaria do Ministério que ajudou São Bernardo”.



Antes da publicação, Alex levou o prefeito para reunião com o presidente da Câmara Federal, em novembro de 2021 (ainda durante a pandemia e com exigência de uso de máscaras) em Brasília, para explicar com mais detalhes ao chefe do Legislativo sobre a importância da aprovação da medida. Lira, então, se comprometeu a ajudar para garantir a celeridade do trâmite.



No dia da publicação da medida, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Arthur Lira conversou com Orlando e com o Alex sobre o tema, falando da garantia do parcelamento previdenciário para o município. “Prefeito Orlando, hoje (fevereiro de 2022) saiu a portaria, a partir da solicitação do deputado Manente em seu nome, e o Ministério do Trabalho e Previdência atendeu, em uma ação que vai beneficiar muitos outros municípios que estão na mesma situação”, disse, à epoca, o presidente da Câmara. Orlando agradeceu: “presidente Atrhur Lira, nossa gratidão ao seu trabalho e muito obrigado ao nosso deputado Alex Manente. Vai ser extraordinário para São Bernardo e diversos outros municípios.”



Antes da regulamentação da portaria, o parlamentar federal com base eleitoral em São Bernardo garantiu a aprovação de artigo na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios, em 2021, que assegurou o benefício do parcelamento. A articulação de Alex deu resultado e, em dezembro de 2021, o governo federal publicou a Emenda Constitucional nº 113, autorizando o pagamento em 20 anos, inclusive de dívidas já parcelas anteriormente, mediante autorização por lei municipal específica. A partir daí, foi necessária a articulação para a regulamentação, o que aconteceu três meses depois, com a intervenção de Arthur Lira no pleito de Alex e de Orlando Morando.



Para Alex, a ação evidencia uma aliança programática com Orlando no sentido de garantir mais benefícios para os moradores de São Bernardo. “Esse exemplo da renegociação das dívidas previdenciárias de São Bernardo, que trouxe um alívio financeiro ao município, mostra a solidez do trabalho e preocupação com a cidade, e a parceria com o prefeito Orlando Morando para melhorar a vida das pessoas”, disse o deputado federal. “Essa medida trouxe a possibilidade do prefeito fazer o reajuste salarial dos servidores públicos, o que foi comemorado por todos nós”, completou.



No ano passado, Alex foi reeleito para o terceiro mandato de deputado federal, com 196.866 votos. Além de líder do partido, também é tesoureiro nacional do Cidadania.