Artigo: Incertezas na economia brasileira

Rogério Araújo



20/03/2023 | 06:02



O Brasil não vive uma recessão. Mas as perspectivas e projeções de curto prazo para o país poderão ser afetadas pela quebra de dois bancos nos EUA. Há uma expectativa de piora no quadro financeiro americano, o que remete a medo, preocupação e lembranças de 2008 quando dois bancos pequenos e depois o gigante Lehman Brothers quebraram.

O medo permeia o mercado financeiro mundial. O índice Ibovespa chegou a apresentar mil pontos de queda. Houve baixas generalizadas das bolsas em todo mundo. Há receio de uma quebradeira mundial de bancos.



A ideia inicial é que temos um problema pontual nos EUA, mas que isso não deve afetar o capital de risco. Se, por outro lado, o capital de risco entender que há um risco operacional, o maior temor é que haja uma venda generalizada dos ativos no mundo todo, prejudicando sua rentabilidade. Se isso ocorrer no Brasil, os bancos – que estavam seletivos no crédito – terão mais restrições e o crédito ficará muito mais difícil. Nesse caso, a expectativa de crescimento do Brasil poderá ruir. Teremos crescimento menor, rentabilidade menor nos ativos e dólar mais caro. Isso traz problemas de liquidez com crédito menor, menos dinheiro circulando e possivelmente um não crescimento, podendo chegar a recessão. Tudo depende se a quebra dos bancos americanos terá repercussão pontual ou um efeito sistêmico.



Como a “quebra” da Americanas influiu no mercado? A quebra da Americanas impactou somente na própria Americanas, mas nas outras empresas varejistas, na verdade, causa uma oportunidade de crescimento.



Os acionistas majoritários da Americanas estão investindo, dando oportunidade de sobrevivência por mais tempo à empresa. A pergunta que se faz é: se o jeito de contabilizar a empresa será mais serio? Por conta dessa dúvida, o preço das ações continua baixo, por volta de R$ 1.



Por outro lado, a situação da Americanas trouxe o medo do crédito. A leitura dos bancos também está mais criteriosa para liberar mais crédito. Está mais difícil tomar crédito no mercado. Traz um novo olhar para as instituições financeiras em relação ao crédito tanto para as pessoas físicas como para as empresas. O medo do calote aumentou.



Com o governo jogando dinheiro na economia por meios dos projetos sociais, o consumo vai trazer maior necessidade de suprimento e haverá aumento da demanda. É dinheiro injetado diretamente no consumo. A cadeia produtiva precisará produzir mais e produzindo mais, o crédito precisará crescer.



A verdade é que não estamos em um crescimento no potencial que o Brasil precisa. Poderíamos crescer mais. O PIB aumentou muito por conta do aumento da inflação. O que vai acabar medindo de fato o aumento do PIB é a questão do aumento do gasto do governo brasileiro e esse dinheiro que está chegando com o gasto das famílias.



Rogério Araújo é gestor e consultor financeiro especialista em investimentos e CEO da Roar Educacional Consultoria.