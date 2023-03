Palavra do Leitor - 20 de março de 2023

Da Redação



20/03/2023 | 06:01



Ciclovia

Assustei-me quando li o preço a ser pago pela Prefeitura de São Caetano por quilômetros da ciclovia da Avenida Goiás (Política, ontem). Três milhões e quatrocentos mil reais a cada 1.000 metros? Com tanto dinheiro, dava para construir um Metrô municipal. Fica a dica, prefeito Auricchio.



José Cardoso - São Caetano



Pets no shopping

Começo afirmando que nada tenho contra a presença de cachorros mansos no interior dos shoppings. Só vou relatar fatos vistos por mim e deixar questões aos proprietários dos caninos. Outra coisa, como não conheço todas as raças que lá estavam passeando, não citarei nenhuma. Logo que entrei, em um restaurante bem badalado, um casal almoçava e seu grande cão, que gostaria de ganhar uma lasquinha, latiu! Seu dono, irritado, levantou-se da cadeira e foi admoestar o canino para que se calasse. Não sei se adiantou, pois estava de passagem e não vi o final. Mais adiante, outro casal, com dois lindíssimos cachorros, parecidos com aqueles que pastoreiam ovelhas, estava encrencado com o segurança por falta de algum documento que não faço ideia do que seja. Em frente a um café encontraram-se cinco pequenos cachorros que não sabiam ser ali um lugar de encontros fortuitos e amigáveis, pois aprontaram uma tamanha gritaria que seus donos, puxando-os pela coleira, fizeram com que, literalmente, voassem para longe. Mais um casal com um lindo cachorro de tamanho médio, peludo, puxava o cachorro, que queria marcar seu território, como eles fazem normalmente, e ele deslizava pelo chão brilhante com três pés no chão e uma perna levantada. Não deu para ver se, apesar do esforço dos proprietários, ele não deixou aquela linha molhada característica. Outro casal já não foi tão feliz quanto o anterior, pois, apesar de puxar seu cão, ele fez a necessidade que precisava. Claro que o senhor se abaixou e colheu a produção, só não tinha um pano ou lenço de papel para limpar aquele bafo que marca o chão onde caiu. Por fim, vi um cão que nunca tinha visto igual, lindíssimo. Tinha aproximadamente um metro de altura por um e meio de comprimento, pêlos pretos e longos que caíam pelo corpo do cachorro. Esse estava parado na frente de uma loja, tranquilo, mas em pé, não se sentou para esperar. Não vi nenhum vira-latas, só cachorros de raça pura e saídos do banho. Foi um verdadeiro desfile de belos animais, quase todos andando preocupados com aquele ambiente até certo ponto não tão amigável para eles. Será que não prefeririam passear num parque com árvores e ar puro?Afinal, quem estava passeando se nem os donos tiveram tranquilidade?



Felix Saverio Majorana - Santo André



Visita

O ministro da Justiça, Flavio Dino, resolveu visitar o Complexo da Maré, região dominada pelo crime organizado e considerada uma das mais perigosas do Brasil, onde, segundo pesquisa realizada pela ONG local Redes Maré, 63% dos moradores temem ser alvejados por balas perdidas – assim como o fez seu “führer” na campanha presidencial de 2022 no Complexo do Alemão. Ambos estiveram nessas áreas de “peito aberto”, sem seguranças ou escolta da Polícia Militar, mostrando intimidade com as lideranças locais. Após repercussão negativa, o ministro afirmou que o motivo de sua visita foi o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Pois é, ministro, aqui cabe muito bem aquela frase popular: “Me engana que eu gosto”.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Jornalistas

Concordo com Flávio Ricco: hoje em dia o que mais se vê na televisão é jornalista querendo aparecer mais do que a notícia (Canal 1, dia 17). Acho lamentável.

Anselmo Brusquer - São Bernardo