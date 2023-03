O Consórcio e o diálogo

Da Redação



São bem-vindos os novos tempos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Aproveitando a chegada dos novos presidente da República e governador, a instituição tem procurado intensificar suas relações com as instâncias superiores do poder, de olho em parte expressiva dos orçamentos estadual e federal. Em entrevista exclusiva concedida ao Diário, publicada na edição de hoje, o secretário executivo do colegiado de prefeitos, Mário Reali, faz defesa apaixonada da união de forças em defesa dos interesses das sete cidades. Ele aposta que o diálogo, franco e aberto, e a reconstrução de pontes podem resultar em investimentos significativos na região pelos próximos quatro anos.



Há muito trabalho a ser feito. O aprofundamento do diálogo visa a obteção de recursos para a realização de projetos considerados prioritários pelas sete cidades, como a remoção de famílias que ocupam áreas de risco e a construção da Linha 20-Rosa do Metrô – para ficar em apenas dois exemplos de obras almejadas pela população do Grande ABC. A aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já começou, com a batalha pela liberação de R$ 2 bilhões atualmente presos na Caixa. Nos próximos dias, a instituição pretende divulgar uma carta aberta ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) listando o que a região considera investimentos prioritários.



E a aposta na integração ultrapassa o Executivo. Mário Reali diz que pretende estreitar as conversas também com o Legislativo, de modo que forças-tarefas específicas se concentrem na luta por objetivos comuns. Exatamente por isso é que o secretário executivo do Consórcio celebrou as posses dos oito deputados estaduais e quatro federais com domicílio eleitoral na região e defendeu a união de todos na busca por recursos e programas para os municípios do bloco. A bancada do Grande ABC, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, é muito importante para que a população das sete cidades mereçam a atenção do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Lula.