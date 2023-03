Governo brasileiro expressa solidariedade ao Equador e ao Peru após terremoto

19/03/2023 | 20:05



O governo brasileiro expressou, por meio de nota, sua solidariedade aos governos do Equador e Peru em razão do terremoto que atingiu a região neste sábado, 18, e se colocou à disposição para cooperar com autoridades dos dois países.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação, do terremoto ocorrido no Equador neste sábado, 18 de março. Dada sua magnitude, o tremor pôde ser sentido em outros países da região e causou danos graves também na região norte do Peru. Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, o governo brasileiro expressa sua solidariedade aos Governos e ao povos equatoriano e peruano e afirma a disposição de prestar toda a cooperação possível às autoridades daqueles países no atendimento à emergência humanitária", diz a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

O terremoto de magnitude 6.8, que atingiu a costa do Pacífico neste sábado, provocou ao menos 15 mortes, 14 no Equador e 1 no Peru, deixando mais de 125 feridos, segundo autoridades dos dois países.