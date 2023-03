Após compra do Credit pelo UBS, EUA elogiam apoio à estabilidade financeira

19/03/2023 | 18:26



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, elogiaram os anúncios das autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira após o UBS ter chegado a um acordo para comprar o Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,25 bilhões) neste domingo, 19. O acordo foi costurado pelas autoridades suíças, e o presidente do país, Alain Berset, confirmou a aquisição em entrevista coletiva.

O BC da Suíça vai fornecer um empréstimo de 100 bilhões de francos suíços (US$ 108 bilhões) apoiados por uma garantia de inadimplência federal para apoiar a venda do Credit ao UBS, que deve ser concluída até o fim do ano.

"Saudamos os anúncios das autoridades suíças hoje para apoiar a estabilidade financeira. As posições de capital e liquidez do sistema bancário dos EUA são fortes, e o sistema financeiro norte-americano é resiliente. Mantivemos contato próximo com nossas contrapartes internacionais para apoiar a sua implementação", disseram Yellen e Powell, em comunicado.