Thauan da Silva perde para russo e fica com prata na Copa do Mundo Júnior de boxe

19/03/2023 | 17:34



Thauan da Silva encerrou a participação do Brasil na Copa do Mundo Júnior de boxe, em Buvda, em Montenegro, com a medalha de prata na categoria até 71kg. Ele acabou perdendo na decisão para o russo Matvei Varakin.

Os boxeadores fizeram um primeiro round muito equilibrado com boas trocações. O russo teve uma leve superioridade e acabou saindo na frente do brasileiro, que precisou sair para cima do adversário na sequência da luta, mas acabou sendo superado por decisão unânime da arbitragem.

Thauan chegou à decisão do torneio após passar por Ziya Hasanov, do Azerbaijão. Em mais uma luta disputada, o brasileiro acabou levando a melhor. No entanto, acabou se desgastando, o que ficou evidente na final contra Matvei Varakin.

Além de Thauan, o Brasil conquistou mais duas medalhas na Copa do Mundo Júnior. Kelvy Trindade ficou com o bronze na categoria 57kg, enquanto Nicoli de Oliveira conquistou o bronze nos 57kg feminino.