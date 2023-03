Irmãos são presos por tráfico de drogas e associação criminosa

Da Redação



19/03/2023 | 15:59



A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (18), em flagrante dois irmãos responsáveis por tráfico de drogas e associação criminosa na Vila São João, em Rio Grande da Serra. A equipe do 30º Batalhão recolheu entorpecentes como maconha, crack e cocaína, R$ 1.886,70 e um caderno com informações relacionadas ao crime.

A ação ocorreu durante patrulhamento na rua Sergipe. Após avistar a equipe, um indivíduo tentou fugir do local. Os policiais o alcançaram e ele confessou que estava comercializando drogas no local. Ele já tem antecedentes criminais e contou que, junto com o irmão, possuíam um local que funcionaria como ''''casa bomba''''.

O indivíduo levou a equipe até um imóvel abandonado, onde o irmão estava dormindo. Os dois foram presos em flagrante e conduzidos ao DP (Distrito Policial) de Ribeirão Pires. Os indiciados seguem à disposição da Justiça.