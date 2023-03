Músicos de Santo André sobem no palco e cantam com Coldplay durante show em SP

Pamela Cadamuro



19/03/2023 | 16:04



Dois amigos, uma banda que marcou a adolescência e, agora, uma história inesquecível para contar. Músicos e sempre inspirados pelos britânicos do Coldplay, os andreenses Felipe e Igor realizaram um sonho na noite da última sexta-feira (17), durante o show da banda no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Eles foram os escolhidos para subir ao palco, cantar com os artistas e ainda embalaram um pedido de casamento.

"Ainda estamos processando esse acontecimento, somos muito fãs da banda e nunca vamos esquecer esse momento. Levamos um cartaz e logo no início do show o Chris (vocalista) leu a mensagem e disse que tocaria a música mais para o final da apresentação, por isso quando ele nos chamou foi incrível demais", contou Felipe de Marchi, de 33 anos.

Na faixa, eles escreveram "Somos uma dupla, podemos cantar e tocar Green Eyes juntos?", em inglês. A música foi a primeira que Felipe e Igor tocaram juntos quando montaram a banda Vanilla Bay, em 2015. Na ocasião, eles se apresentaram para um casal durante um pedido de casamento. Oito anos depois, a situação se repetiu, dessa vez na frente de 73 mil pessoas e ao lado dos ídolos. "Foi muito bonito, o Chris percebeu que a gente tinha feito até um arranjo diferente para a música e disse: meninos, agora é com vocês. E ficou olhando a gente cantar enquanto a banda acompanhava", relembrou.

Felipe e Igor se apresentam no Grande ABC e em São Paulo durante eventos como festas corporativas, casamentos, bares e baladas. Para conseguir um bom lugar perto do palco, eles chegaram no Morumbi ainda pela manhã, por volta das 8h. O show começou mais de 12 horas depois, mas a espera valeu a pena. Agora, eles seguem a carreira musical com ainda mais entusiasmo. "Foi um dia realmente inesquecível", finaliza Felipe.



Felipe (à direita) e Igo (à esquerda) com a faixa que levaram para o show (Foto: Arquivo Pessoal)