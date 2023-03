Lula e ministra da Saúde anunciam nesta segunda-feira retomada do Mais Médicos

19/03/2023 | 15:40



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciam nesta segunda-feira, 20, a retomada do programa Mais Médicos para o Brasil. A cerimônia será às 11h, no Palácio do Planalto.

"A iniciativa vai ampliar o acesso ao atendimento médico no País, principalmente nas regiões de extrema pobreza e vazios assistenciais", diz o aviso de pauta divulgado neste domingo pelo Planalto.

Na última terça-feira, 14, após reunião do presidente Lula com ministros da área social, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, antecipou que a volta do programa Mais Médicos seria anunciada nesta semana. Na ocasião, ele afirmou que a contratação de médicos estrangeiros ainda está sendo definida, mas que a prioridade será dada aos brasileiros. Ele também destacou que haverá introdução de qualificação de especialista e complementação da formação básica dos médicos.

"Vamos elevar a oferta de serviços, não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, capacitando ainda mais a assistência básica em nosso País, além de ofertar esses médicos", afirmou Costa na ocasião.