Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, compartilha cliques tomando ducha na fazenda

19/03/2023 | 15:11



Graciele Lacerda, que está com 42 anos de idade, exibiu cliques de seu corpão durante banho na fazenda É o Amor, do companheiro Zezé Di Camargo, de 60 anos de idade. As fotos foram postadas na tarde deste domingo, dia 19.

A musa fitness que estava curtindo uns dias de folga com amigos do casal na propriedade de luxo, postou fotos anunciando fim da estadia e retorno para casa:

Me despedindo em grande estilo desse paraíso!, colocou na legenda.

E os internautas foram à loucura, reagindo com emojis de coração e foguinho nos comentários:

Ela é perfeita!! Tudo que um homem como Zezé teria que ter, disse uma seguidora.