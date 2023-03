Em conversa no BBB23, Fred desabafa sobre vida pública: Foi a Internet que acabou com a minha família

19/03/2023 | 15:11



Fred abriu o coração na madrugada deste domingo, dia 19, em conversa no BBB23. O youtuber falou sobre as dificuldades de ter uma vida pública e chegou a afirmar que isso atrapalhou seu relacionamento com Bianca Andrade, com quem tem um filho.

- A gente sempre expôs muito a nossa vida. Ai inventaram um negócio bizarro. E a partir daí muda muita coisa. A gente chegou à conclusão de que não estava da hora nem pra minha vida, nem pra dela e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceram uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo.

Fred afirma que o relacionamento dele e de Boca Rosa chegou ao fim devido aos conflitos causados pela grande exposição online:

- Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava juntos. Mas, assim, foi a Internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho... Acabou com a minha família, a Internet. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a Internet.

Fred e Bianca anunciaram o fim do relacionamento em abril de 2022. Os dois são pais de Cris, de um ano de idade.