Lexa teria dito a amigos que não terminou com MC Guimê

19/03/2023 | 15:10



Lexa e MC Guimê ainda não deram nenhum pronunciamento oficial para atualizar os fãs sobre seu status de relacionamento. Mas, segundo informações do jornal Metrópoles, a própria cantora teria dito a amigos próximos que não terminaria seu casamento.

O cantor foi expulso da casa do BBB23 na última quinta-feira, dia 16, após ser flagrado passando a mão nas costas e nas partes íntimas de Dania Mendez, participante mexicana que estava fazendo intercâmbio no reality. Guimê está sendo, inclusive, investigado por importunação sexual pelo episódio.

- Ela [Lexa] me falou que não vai jogar fora o seu casamento por causa de uma passada de mão. A mãe da Lexa também apoia muito o Guimê, e elas acreditam muito que isso é sagrado, disse uma amiga de Lexa ao jornal.

No último sábado, dia 18, Lexa voltou a virar alvo de bafafá após o Metrópoles noticiar que uma festa estava sendo dada em homenagem a Guimê na casa de sua mãe. No mesmo dia, ela usou as redes sociais para desmentir a informação.