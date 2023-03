Pela primeira vez sem a Rainha Elizabeth, a Família Real celebra o Dia das Mães Internacional

19/03/2023 | 14:11



Neste domingo, dia 19, é celebrado o Dia das Mães na Inglaterra. Para homenagear todas as mamães da Família Real, as contas oficiais da nobreza fizeram alguns posts em comemoração à data.

Na conta do Príncipe William e Kate Middleton, o casal compartilhou registros da Princesa de Wales ao lado de seus filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. A família foi fotografada junta em cima de uma árvore. Aventureira essa princesa, né?

A conta oficial do Rei Charles III postou uma foto junto de Rainha Elizabeth. Esse é o primeiro dia das mães celebrado sem a presença da monarca e, na legenda da publicação, a Família Real dedicou o post a todos que perderam as mães. A Rainha Consorte Camilla também foi postada com sua mãe.

Princesa Eugenie, que está grávida de seu segundo filho, fez um post declarando que ama ser mãe, e compartilhou uma foto inédita ao lado de seu filho.