Fofura! Thaila Ayala leva filho de um ano no circo e posta reações

19/03/2023 | 14:11



Thaila Ayala compartilhou momentos de pura fofura no último sábado, dia 18 no Instagram. Isso porque ela decidiu levar seu filho de um ano de idade, o Francisco, para conhecer o circo. E claro que para a criança o passeio foi uma aventura daquelas, né?

Nos cliques postados pela atriz é possível ver o baby todo empolgado com as luzes coloridas e os números mágicos de acrobacias.

Hipnotizado! Primeira vez do Chico no circo, será que ele gostou?, escreveu na legenda.

A tarde em família também contou com a presença do paizão, Renato Góes, que viveu o vilão Tertulinho na novela Mar do Sertão. O ator também se comoveu com o encanto do filho:

Ele pirou, escreveu nos comentários.

O casal está esperando mais um bebê, a menininha Tereza, que deve nascer em breve.

Família linda, né?