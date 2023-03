The Cure: após reclamação de vocalista, empresa reduz valor de ingressos de shows

19/03/2023 | 12:10



Ingressos para shows da banda The Cure tiveram seu valor reduzido após o vocalista da banda, Robert Smith, usar as redes sociais para criticar publicamente a empresa organizadora de sua turnê. Segundo ele, havia cobrança de tarifas extras nas vendas dos ingressos que fugiam ao alcance dos artistas, e que seriam exageradas.

"Após uma conversa, a Ticketmaster concordou conosco em que muitas das taxas cobradas eram excessivamente altas, e como gesto de boa vontade ofereceram um reembolso de US$ 10 por ingresso a todas as transações feitas por contas de fãs verificados pelo menor preço de ingressos e um reembolso de US$ 5 a todas as transações feitas por contas de fãs verificados em outros valores de ingresso", informou na última quinta-feira, 16.

Na sequência, Robert Smith continuou: "Isso vale para todos os shows do The Cure em todos os locais; se você já comprou um ingresso você receberá um reembolso automático; todos os ingressos que serão vendidos a partir de amanhã vão incluir taxas mais baixas".

Atualmente, o The Cure se prepara para uma turnê que passará por dezenas de cidades nos Estados Unidos e algumas no Canadá. A banda britânica tem uma série de músicas que fizeram sucesso especialmente nos anos 1980, como Boys Dont Cry, In Between Days, Friday Im In Love e Lullaby.