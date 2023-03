Apresentador de La Casa de Los Famosos agradece produção do BBB após polêmica com Dania Mendez

19/03/2023 | 12:11



Dania Mendez já voltou para o México após sua participação no BBB23. Héctor Sandarti, apresentador do La Casa de Los Famosos, reality do qual ela participa, comentou a estadia da sister no programa brasileiro, e agradeceu a produção do BBB pelas medidas tomadas após a polêmica envolvendo MC Guimê e Cara de Sapato.

- Estamos cientes do incidente envolvendo Dania Méndez, de La Casa de Los Famosos no Big Brother Brasil, que terminou com a eliminação de dois de seus participantes. A Telemundo não tolera nenhum tipo de comportamento inadequado em seus programas, e a segurança e o bem-estar de nossos talentos e funcionários são sempre nossa principal prioridade.

Além do agradecimento durante a exibição do programa, também foi feita uma postagem no Instagram sobre o assunto.

Agradecemos à equipe de produção do Big Brother Brasil por garantir a segurança de Dania e esperamos seu retorno conforme planejado à Casa de los Famosos, relatou a produção mexicana.