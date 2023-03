Fim do intercâmbio! Key Alves deixa La Casa de Los Famosos e volta para o Brasil

19/03/2023 | 12:10



Key Alves está voltando para casa! A jogadora de vôlei finalizou seu intercâmbio em La Casa de Los Famosos e deixou o reality mexicano durante a madrugada deste domingo, dia 19.

Em suas redes sociais, Key compartilhou um clique já no aeroporto e depois no avião.

Estou voltando para o Brasil, escreveu ela nos Stories.

Quando Alves saiu da casa, os participantes logo comentaram sua estadia no reality.

- Eu já sabia que ela iria sair. Só não sabia que seria tão rápido. Coitadinha, eu pensei que ela ficaria muito tempo, disse Yameiry Infante, conhecida como La Materialista.

Vale lembrar que nessa colaboração do BBB com La Casa de Los Famosos, Dania Mendez, participante da atração mexicana, acabou indo parar na casa mais vigiada do Brasil. Sua participação foi rodeada de muitas polêmicas, e foi marcada pela eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual.

Dania deveria ficar na casa do BBB até este domingo, dia 19, já que participaria da formação do paredão, mas deixou a casa na tarde da última sexta-feira, dia 17.