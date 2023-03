Motorista bêbado bate em ponto de ônibus, carro voa e pega fogo em São Bernardo; veja fotos e vídeo

Pamela Cadamuro



19/03/2023 | 12:03



Um motorista embriagado deixou um rastro de destruição na Praça São João Batista, em São Bernardo, na madrugada deste domingo (19). Partes do veículo, que pegou fogo com o acidente, ficaram espalhadas por todo o local. Veja abaixo fotos e vídeo do local.

Segundo as informações da PM (Polícia Militar), o motorista estava em alta velocidade pela avenida Dr. Rudge Ramos quando perdeu o controle do carro, modelo Onix, e bateu em um ponto de ônibus. Com o impacto, o carro foi arremessado por pelo menos 100 metros, em direção a Praça. Além de quebrar a estrutura da parada de ônibus, as peças do veículo ficaram espalhadas pelo trajeto. O carro ainda pegou fogo e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, mas o motorista conseguiu sair ileso do veículo antes das chamas. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.

O jovem, que ainda de acordo com a PM tinha sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro mas foi preso em flagrante por dirigir bêbado. A ocorrência foi registrada no 2º DP da cidade e ele permanece à disposição da Justiça.