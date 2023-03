Aline Campos e Jesus Luz retomam namoro: Estamos nos reconectando

19/03/2023 | 11:10



Aline Campos e Jesus Luz estão de volta! Pois é, depois de três meses separados, o casal anunciou a volta do romance ao aparecer juntinho em um evento, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 18.

No local, Aline bateu um papo com o colunista Lucas Pasin e contou que os dois estão indo com calma:

- Estamos nos reconectando sim. O amor entre a gente nunca deixou de existir e hoje estamos nos permitindo reviver esse amor, com os ajustes que precisavam. Por enquanto é tudo o que posso falar.

Campos e Luz terminaram o relacionamento em janeiro de 2023, depois de cerca de sete meses juntos. Mesmo com o término, os dois sempre demonstraram terem carinho um pelo outro. Eles chegaram a frequentar os mesmos eventos diversas vezes nesses últimos três meses, e nunca aparentaram ter problemas em conviver.

Aline chegou a dizer ao colunista, na época, que a relação continuava amigável:

- A gente se ama, independentemente de como esteja a nossa relação agora, temos um carinho muito grande um pelo o outro. Quero que ele seja a pessoa mais feliz do mundo, mesmo que não seja comigo.

Maturidade que fala?