O que importa é o andamento da ação

Heitor Mazzoco



19/03/2023 | 10:51



O pedido de magistrados que não querem retornar ao trabalho presencial nos prédios forenses é mais uma discussão fácil de ser resolvida e os empecilhos criados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) acabam aumentando a morosidade do trâmite processual. É exatamente no ponto sobre andamento das ações que o foco deve ser direcionado. O que é mais importante: saber se o juiz (ou juíza) sentencia da varanda de sua casa ou de uma sala do Fórum? Não resta dúvida que o importante é ter uma sentença acertada, que condene um corrupto, um homicida, homologue acordo ou que absolva um sujeito que não tenha cometido ilícito. O CNJ poderia permitir que os magistrados – que assim desejam – continuem o teletrabalho. Ao mesmo tempo, o conselho deve monitorar o andamento dos processos. Se identificar lentidão atípica na tramitação das ações, que se abra uma investigação para saber se a demora ocorre por causa do trabalho remoto. Todo mundo sabe, e não é segredo para ninguém, que antes da chegada da Covid-19 já era gritante a demora nos andamentos processuais. Em grande parte, pela falta de funcionários (magistrados, técnicos, etc) no Poder Judiciário.



Resumo

Um juiz consultado pela coluna sobre o assunto, sob anonimato, resumiu bem a discussão: “A preocupação é maior com o local do juiz do que se o processo dele está andando direito. O grave não é o juiz não ir ao Fórum. Ele pode estar em Marte desde que os processos andem, se fizesse audiências, não importa o local em que ele esteja. Advogados, por exemplo, querem que os processos andem”, disse o magistrado.



Despacho

Advogados argumentam que há necessidade de os juízes voltarem para o modelo presencial para, por exemplo, despacherem com os magistrados. O argumento é válido, no entanto, é algo que pode ser resolvido com agendamento virtual – ademais, no modo on-line, audiências ou despachos podem ser gravados, o que serve como garantia para todas as partes.



Permuta entre juízes 1

Na última sexta-feira (17), a PEC (Proposta de Emenda à Constuição) que permite transferência de juízes entre Estados, chegou à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. A proposta foi apresentada em 2019 e aprovada na Câmara dos Deputados em 2022. Apesar de ter sido enviada para a Casa vizinha em agosto do ano passado, só agora chegou à CCJ e aguarda relator. A proposta permite, por exemplo, que um juiz do Acre possa pedir transferência para São Paulo, caso exista a vaga. Hoje, o magistrado aprovado em concurso no Acre pode atuar apenas naquele Estado.



Permuta entre juízes 2

O advogado e professor em direito constitucional Antonio Carlos de Freitas Junior argumenta que a PEC da transferência entre juízes pode ter impacto negativo. “É que o ingresso na carreira é regido por cada Tribunal. Portanto, são concursos públicos diferentes, com parâmetros diferentes, com dificuldades diferentes e com níveis de concorrência diferentes. Ou seja, um candidato pode ser aprovado juiz em um Tribunal com menor concorrência e menor dificuldade para ingresso e conseguir por questões até mesmo políticas ser transferido para um Tribunal mais concorrido e com concurso mais dificultoso. O argumento contido na PEC de um Judiciário uno não me parece muito correto do ponto de vista constitucional. Isso porque existe, sim, o Poder Judiciário Estadual que faz parte da separação dos poderes no âmbito do Estado. Dizer o contrário é um pouco falacioso, eu diria”, disse Freitas Junior, que é doutorando em direito pela USP (Universidade de São Paulo).



Nova tentativa de HC

O engenheiro aposentado Mário D’Amore Junior, que é acusado de matar o vizinho Francisco Nicólas Lopes Filho com tiro na cabeça, entrou com pedido de habeas corpus junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). O pedido de liberdade foi rejeitado nas duas instâncias inferiores. Em Brasília, o pedido está com o ministro Jesuíno Rissato. De acordo com os autos, D’Amore atirou em Lopes Filho por descontentamento com fogos de artifício soltos no dia 2 de janeiro.

