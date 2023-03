Hellmann vai usar treinos para observar atletas recuperados de lesão no Santos

19/03/2023 | 10:42



Após cumprir o seu papel na Copa do Brasil eliminando o Iguatu pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann vai aproveitar a semana livre de treinos para se "aproximar" de jogadores que estão em fase de transição. Além de aprimorar a parte tática, o trabalho de campo vai ser importante para avaliar o estado físico e técnico dos jogadores.

Nomes como Soteldo, Mendoza, Lucas Braga e Maicon estão sob os cuidados do departamento médico do clube. O tempo livre vai ser utilizado para avaliar a volta desses atletas e terá influência direta na montagem do time para as competições que se aproximam.

Além do Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 16 de abril, o clube vai participar também da Copa Sul-Americana. Além do time da Vila, São paulo, Botafogo, América-MG, Goiás e Red Bull Bragantino estão garantidos na fase de grupos.

A eliminação precoce do Campeonato Paulista deixou um vácuo no calendário santista. Neste período, os jogos-treinos vão ser importante base de análise para Hellmann. Neste sábado, o Santos venceu o Flamengo de Guarulhos no CT Rei Pelé por 3 a 1 já como parte desse planejamento.

Na busca por reforços e sem dinheiro em caixa para contratações de impacto, o comandante santista já manifestou seu desejo na manutenção de alguns nomes do elenco. Ele quer a renovação de Lucas Lima e Soteldo visando o restante da temporada.