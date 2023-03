Projeto Guri abre vagas de educação musical para jovens da região

Renan Soares



19/03/2023 | 10:33



Tocar as cordas do violão como Tom Jobim, coordenar grandes arranjos com a boca, como Pixinguinha, ou até mesmo soltar toda a energia guardada por meio de acordes na guitarra, tal qual o norte-americano Jimi Hendrix, parece um objetivo distante. Porém, o Projeto Guri mostra há mais de 27 anos, sendo 10 deles no Grande ABC, que esses sonhos não são tão impossíveis assim. Na região, o programa de educação musical e inclusão sociocultural já atendeu 2.650 alunos e está com 297 vagas abertas para jovens e adultos em Santo André, entre elas iniciação musical, contrabaixo elétrico, guitarra, saxofone, flauta, percussão e violão.



Para se inscrever, é preciso ter entre 6 e 18 anos e comparecer diretamente no polo, acompanhado pelo responsável, portando certidão de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar, RG do responsável (original e cópia), uma foto 3x4 recente e comprovante de endereço. Não é preciso conhecimento musical para participar.



A unidade andreense oferece cursos de iniciação musical para crianças (6 a 9 anos); sequencial para turmas de 10 a 18 anos (com aulas de canto coral, teoria musical e instrumento, que pode ser contrabaixo elétrico, guitarra, saxofone, flauta, percussão e violão); além de iniciação musical para adultos a partir dos 18 anos. O Polo Santo André fica na Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho, e funciona de segunda-feira, das 8h às 18h; e sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone de contato é o (11) 4459-7138.



“O programa proporciona a oportunidade de crescimento cultural e inclusão social, por meio da iniciação musical de qualidade, apoiada por um trabalho social efetivo. Projetos como o Guri impactam não só na produção, mas também na educação cultural, além de colaborar para a construção de uma rede de apoio para alunos, familiares e comunidades nas quais o programa atua”, afirma Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira, Coordenador de Formação Cultural da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado.



Para Narayani Sri Hamsa, coordenadora pedagógica do Guri, o projeto reforça conhecimentos e competências entre as crianças e jovens, como aprender a ler e escrever por meio de jogos musicais, canções de outras culturas, assim como atividades coletivas que favorecem a produção de respeito às diferenças. No caso dos adultos, Narayani ressalta que um dos objetivos é fortalecer os vínculos comunitários, sociais e afetivos dos alunos. “Apesar de a arte ser ampla, vemos a música como uma arte coletiva de muita sensibilidade, que faz entrar em contato com muitas emoções. Penso que ela desenvolve muitos recursos internos em quem participa e para quem a faz”, afirma a coordenadora.



O Projeto Guri é gerido pela Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado.