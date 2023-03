Lexa diz que está com a saúde mental abalada e mãe da cantora volta a desmentir festa para MC Guimê: Não há o que festejar

19/03/2023 | 10:10



Lexa está passando por uma fase delicada desde que MC Guimê foi acusado de importunação sexual e expulso do BBB23. Para aumentar a polêmica, a cantora ainda virou notícia no último sábado, dia 18, por ter supostamente feito uma festa para o marido na casa da mãe - informação que ela já desmentiu.

Depois de todo bafafá, Darlin Ferrattry bateu um papo com a colunista Fábia Oliveira para comentar o assunto. Curta e direta, ela explicou que não teve comemoração para o genro em sua casa:

Não há o que festejar, não há o que celebrar. Não teve festa nenhuma festa. Sinceramente, do fundo do meu coração, esse é um momento de recolhimento e de zelo com todos e todas.

E pensa que acabou? Não não! Lexa ainda usou os Stories para se desculpar com os fãs por toda a exposição de sua vida pessoal.

Lamento por toda essa exposição. Em dez anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim, escreveu ela.

MC Guimê usou as redes sociais para se retratar depois do ocorrido. Em um vídeo, publicado em suas redes sociais, ele se desculpou com Dania, Lexa e sua família.