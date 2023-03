Dado Dolabella e Wanessa Camargo trocam mensagens de carinho nas redes sociais

19/03/2023 | 10:10



É só amor! Juntos a cerca de um ano, Wanessa Camargo e Dado Dolabella não escondem que estão felizes da vida com a volta do relacionamento. No último sábado, dia 18, o ator postou uma linda foto ao lado da amada e aproveitou para fazer um carinho na legenda.

Vit W, escreveu ele, se referindo a Wanessa como sua vitamina.

O clique ainda foi feito na golden hour, aquele momento do dia em que a luz do sol fica mais amarelada, um pouco antes de se pôr - o que deu um toque ainda mais romântico.

Nos comentários, Wanessa não deixou o carinho do amado passar em branco e mandou três emojis de coração.