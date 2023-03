Circuito de Beach Volley recebe 600 participantes em Santo André

Da Redação



19/03/2023 | 08:24



A segunda etapa do 1° Circuito de Beach Volley do Grande ABC, foi disputada ontem, com a participação de cerca de 600 atletas de várias faixas etárias.

A principal atração do dia foi a partida entre Santo André e São Caetano, que reuniu os times da melhor idade de ambas as cidades. O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes de Santo André e contou com a presença do secretário Marcelo Chehade, do vice-prefeito Luiz Zacarias e ainda do vereador Lucas Zacarias. Também marcaram presença no evento esportivo os empresários Cesar Marchetti e Rosangela Alves, proprietários da Ossel, empresa que patrocina a iniciativa.