Cara de Sapato se manifesta sobre expulsão no BBB23 e recebe apoio de Boninho

19/03/2023 | 09:10



Antonio Cara de Sapato se pronunciou pela primeira vez desde a expulsão do BBB23. No vídeo, o atleta pede desculpas para Dania Mendez e sua família e diz não ter percebido que havia passado dos limites.

O comunicado foi liberado na tarde do último sábado, dia 18, cerca dois dias depois da expulsão de Sapato e Guimê da casa mais vigiada do Brasil. Vale lembrar que ambos estão sendo investigados por importunação sexual.

Em sua fala, Antonio explicou:

- Oi, pessoal. Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e pelo bem-estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora. No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim, é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu entendo que são atitudes que não podem, jamais, ser normalizadas. Mas acredito que o mais importante é me desculpar, do fundo do coração com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude.

Nos comentários, o brother recebeu apoio de vários famosos e anônimos, incluindo Boninho. O diretor da TV Globo parabenizou o rapaz pela decisão de se retratar publicamente.