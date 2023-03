Ribeirão Pires completa 69 anos com avanços e de olho no futuro

Da Redação



19/03/2023 | 10:00



Sessenta e nove anos de muita história, mas uma jornada que ainda tem bastante a avançar. Neste aniversário, Ribeirão Pires celebra suas principais conquistas, mas também olha para o futuro em busca de novas oportunidades para a população, na cultura, saúde e educação, por exemplo.



Com aproximadamente 123.393 mil habitantes, segundo o último levantamento feito em 2019 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e ciente do seu papel turístico-cultural, a cidade já confirmou o retorno do Festival do Chocolate, um dos maiores eventos do Estado de São Paulo, que voltará a ser realizado após três anos, entre os meses de julho e agosto, com atrações para toda a família. Outro evento cultural bastante esperado pela cidade é a Entoada Nordestina, que terá sua 1ª edição entre 24 e 26 de março e entrada social, além da Flirp, feira literária que reuniu, em sua 1ª edição, em 2022, quase 18 mil pessoas.



Mais do que o futuro, Ribeirão Pires também vive o presente. Ainda sobre cultura, integra este circuito o MAAC (Museu Aberto de Arte Contemporânea), que conta com um acervo de mais de 120 obras espalhadas por toda cidade. No lazer, os parques municipais são destino para munícipes e turistas. O Parque Oriental, por exemplo, localizado na Estância Noblesse, recebe mais de 8.000 visitantes todos os meses.



A Estância também conta com a Emarp (Escola Municipal de Artes), maior polo de formação artística da região, que atende gratuitamente mais de 1.700 alunos e conta com cursos de música, dança, artes plásticas, teatro e audiovisual. “A nossa cidade é um símbolo turístico na Grande São Paulo e temos foco em reaver esse protagonismo que foi perdido nos últimos anos, sobretudo em decorrência da pandemia”, pontuou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.



Na educação, os quase 7.000 estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires contam, desde 2021, com escuta especializada e acompanhamento das equipes do APSE, serviço pioneiro de Apoio Psicossocial Escolar. Desde sua criação até o fim de 2022, os profissionais do programa acolheram 900 casos.



Os cuidados de psicólogas e assistente social, somado ao trabalho pedagógico das unidades de ensino, colocam o desenvolvimento integral dos alunos no centro das ações da Secretaria de Educação e Cultura da cidade. “O principal objetivo é possibilitar a essas meninas e meninos condições plenas para seu desenvolvimento, seu aprendizado. Um olhar cuidadoso que contribui para diminuir as diferenças e fortalecer nossa rede de ensino”, avaliou a secretária de Educação e Cultura da cidade, Rosi Ribeiro de Marco.



ESTRUTURAS RENOVADAS

Os Mirantes Santo Antônio e São José, dois dos mais tradicionais pontos turísticos da cidade, estão sendo contemplados com revitalizações e com a construção de decks com vista panorâmica. Nos bairros, o Programa Asfalto Novo contemplará mais de 200 de ruas. O conjunto de obras em andamento ou prestes a começar soma R$ 118 milhões, vindos da parceria com o governo do Estado.



Perto de inaugurar o Hospital Municipal Santa Luzia, com cerca de 95 leitos, previsto para 2024, a cidade mostra que a saúde também é protagonista desta gestão, que entregou, há um ano, o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher). Neste período, o espaço foi responsável por zerar as filas de mamografia, laqueadura, vasectomia e ultrassonografia transvaginal. A Estância também está próxima de entregar a nova UBS (Unidade Básica de Saúde), que irá contemplar os moradores do Parque Aliança.

Em um caderno especial, o Diário traz uma entrevista exclusiva com o prefeito e outras reportagens para comemorar o aniversário da cidade. Leia mais na edição impressa do Diário do Grande ABC deste domingo (19).