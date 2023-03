Encontro de celebração de posse movimenta Camp São Bernardo

Coluna Social



19/03/2023 | 07:00



A sede do Camp São Bernardo (Centro de Formação e Integração Social) foi contagiada por comemoração festiva de posse da presidência do advogado Fernando Guimarães Souza, ex-presidente da OAB do município, e dos conselhos da gestão 2023/2024. A noite regada a coquetel contou com a presença de colaboradores, convidados e autoridades.

Fundada em 19 de julho de 1972 por rotarianos, a instituição tem como objetivo ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social. Ao longo de mais de quarenta anos, já foram encaminhados cerca de 45 mil adolescentes para o mercado de trabalho. A celebração representou uma continuidade no trabalho de inclusão social desenvolvido durante sua trajetória.

Ainda, devido a história de imigração europeia e sua contribuição no desenvolvimento da cidade, o cerimonial reservou momento de homenagens ao italiano Roberto Xausa, presidente da Comissão Distrital Interpaíses Rotary Internacional.