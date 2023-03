Santo André conquista prêmio estadual na saúde pela segunda vez

Da Redação



19/03/2023



Santo André conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio David Capistrano, entregue na noite desta sexta-feira (17), no encerramento do 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems), realizado em São Pedro. O trabalho premiado foi o “Saúde Mental Infantojuvenil LGBTQIAPN+ em cuidado no território afetivo de Santo André”, produzido pela equipe da Saúde Mental, que no ano passado também levou a premiação com o trabalho realizado com o Consultório na Rua.



A premiação foi entregue ao secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Júnior, pelo presidente do Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), Geraldo Reple Sobrinho, que é secretário de Saúde de São Bernardo.



Além de Santo André, outras 14 cidades do Estado receberam o prêmio e mais 15 municípios foram agraciados com menção honrosa. Foram avaliados 1.496 trabalhos de 138 cidades paulistas – no total, Santo André inscreveu 19 iniciativas. Todos os vencedores estão garantidos na premiação “Brasil, aqui tem SUS”, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada em julho. “A cidade de Santo André se destaca pelas iniciativas inovadoras voltadas ao cuidado da nossa gente. Seguimos exportando boas práticas e sendo exemplo de políticas públicas eficientes”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



“Mais uma vez o município é referência em políticas públicas e pelo segundo ano consecutivo ganha uma premiação tão importante como essa. Estamos levando nossa experiência para todo o Estado. Mérito de uma equipe competente e que não mede esforços para entregar o melhor para a população de Santo André”, disse Gilvan Júnior.



No trabalho vencedor, as equipes de Saúde Mental de Santo André apresentaram diversas ações realizadas para garantir às pessoas LGBTQIAPN+ espaços para expressão de sua identidade de gênero e orientação sexual, como o Grupo DiVeraCidade, que promove encontros em parques e centros culturais, além do Grupo de Família, que propõe discussões sobre o tema.



Durante o congresso, foi realizada assembleia entre os secretários municipais para definir a sede do evento do próximo ano. Santo André, Santos, Ubatuba e Bragança Paulista se inscreveram para receber a edição de 2024. As cidades agora serão visitadas por uma comissão que vai analisar e divulgar até o fim do ano qual foi o município escolhido.