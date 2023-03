Artigo: Santo André e a gestão de resíduos

Ajan Marques de Oliveira e Edinilson Ferreira dos Santos



Pensar a cidade, buscar e implantar soluções que contribuam para a oferta de um serviço público de qualidade tem sido desafio para todos os gestores. Em Santo André, há pelo menos 25 anos – quando implantamos o Programa de Coleta Seletiva de forma integral, porta a porta, e em 100% do município, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) tornou-se reconhecidamente referência, também, na gestão integrada de resíduos sólidos. Mais do que oferecer o serviço a qualquer cidadão, por meio de uma operação complexa, a autarquia procura inovar, por meio de projetos, programas e indicadores específicos, de forma que os resultados se reflitam em bons índices que permitam que o sistema público de gestão de resíduos se fortaleça, seja sustentável e melhore cada vez mais.



Relatório divulgado pelo governo estadual classificou Santo André como a cidade com a melhor nota em gestão de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, com nota de 9,38. Mais do que um resultado positivo frente aos desafios diários que envolvem o cuidar da cidade, a pontuação reforça que seguimos no caminho certo. De forma integrada e inserindo a educação ambiental como parte essencial de todos os processos, a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos se estende além da questão puramente operacional de tratar e destinar adequadamente os resíduos sólidos, e pensa além e em como envolver todas as interfaces necessárias e que são fundamentais para que a gestão de resíduos sólidos seja eficaz.



É importante lembrar que a questão da geração de resíduos é um problema mundial. Só o Brasil, por exemplo, é o maior produtor de lixo da América Latina e Caribe, segundo a ONU. Em Santo André, a produção de resíduos é de cerca de um quilo de lixo, por habitante, por dia. Neste sentido, as ações de sensibilização ambiental têm papel indispensável e obrigatório de tornar o cidadão corresponsável por esta problemática.



Na realidade local, ao depositar um olhar amplo e irrestrito no município, não segmentando as ações por partes, conseguimos ver quais são os gargalos e pensar em soluções para melhorar aquela situação. Ainda, atuamos de forma próxima à população, com o objetivo de sanar os problemas e oferecer um serviço de qualidade. Não à toa, a coleta porta a porta é o melhor serviço público da cidade, com 86,4% de aprovação, segundo o Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). Ao longo das últimas décadas, este foi o aprendizado do Semasa para tornar a gestão de resíduos sólidos andreense cada vez mais eficiente.



Ajan Marques de Oliveira é superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Edinilson Ferreira dos Santos é superintendente-adjunto e diretor de resíduos sólidos da autarquia.



