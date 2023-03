Palavra do Leitor - 19 de março de 2023

Da Redação



Enchentes

‘Ninguém tem culpa’ (Palavra do Bispo, dia 15). Lendo a proposta de reflexão doada por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André, cabe uma observação importante: não nos referindo a essa ou àquela religião, igreja, pacto, dogma, credo, crença ou instituição. Dom Pedro nos propõe que nos exercitemos utilizando de nossa capacidade de compreensão e reflexão, que não procuremos por culpa e culpados. Culpados por todos esses desastres, alagamentos, cheias, deslizamentos, soterramentos e outros infortúnios acontecidos no Litoral Norte do Estado e no Grande ABC. Não foi a primeira vez que estas catástrofes aconteceram e possivelmente não será – infelizmente – a última. Nossa expressiva classe de políticos é esclarecida, vivenciada e sabe como é que se deve dar início – urgentemente – a programa efetivo e não politiqueiro ou partidário. Isso para que, em futuro bem próximo, essas vítimas das desgraças recebam justiça, respeito e dignidade. Registro aqui – acredito que em nome de muitos – minha gratidão ao bispo por suas verdades e esclarecimentos todos!



Cecél Garcia - Santo André



BNDES

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) é instrumento específico para financiamento de longo prazo, com juros subsidiados, para investimentos objetivando alavancar os mais variados segmentos da economia brasileira. Não faz sentido o Brasil, carente de tudo e com significativos juros da dívida pública de 85% do PIB, financiar países estrangeiros. Os nossos deputados e senadores têm a obrigação, o dever, de restringir as atividades do BNDES internamente, com empresas nacionais, e, em nenhuma hipótese, atuar no Exterior. Nossos congressistas têm que zelar pelo Brasil.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Mercados

Lula continua o mesmo. Fala pelos cotovelos. Como é possível um presidente da República ficar dizendo que “não vai governar para o mercado”? Então vai governar para quem? Ora, apesar de não ser economista, o que entendo é que mercado inclui empresas, investidores e consumidores. Neste caso, é de se perguntar ao presidente que se diz pai dos pobres: o que seria do mercado se não existissem os consumidores? São esses consumidores que, junto do setor produtivo, comércio e serviços, é que alavancam a economia! Ou seja, são formados pelas classes A, B e C e pelos 33 milhões de brasileiros pobres, ou na indigência, que, infelizmente, vivem ao relento social e com insuficiência alimentar. A verdade é que se o Lula deseja honrar os votos que recebeu nas urnas, precisa governar para o mercado que representa sem pôr ou tirar os 210 milhões de brasileiros. O resto é pura demagogia!



Paulo Panossian - São Carlos (SP)