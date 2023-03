Alcaraz bate Sinner e vai à final de Indian Wells de olho no 1º lugar do ranking

18/03/2023 | 22:15



O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner, neste sábado, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, e garantiu vaga na final do ATP 1000 de Indian Wells, Estados Unidos. O seu adversário na decisão deste domingo será o russo Daniil Medvedev, que na outra semifinal superou o norte-americano Frances Tiafoe também por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7/4).

Além do título do torneio, Alcaraz também poderá conquistar o lugar de número 1 do ranking mundial, perdido em janeiro para o sérvio Novak Djokovic após o Aberto da Austrália.

O primeiro set foi muito disputado e bastante tenso. Alcaraz chegou a abrir 4/2, mas permitiu a reação do rival, que chegou a ter um match-point no 11º game. A decisão foi para o tie-break, quando o espanhol abriu 3/1 e mais uma vez viu o adversário reagir e empatar em 4/4. Uma nova quebra do serviço de Sinner foi decisiva na parcial.

Alcaraz veio mais confiante para o segundo set e conseguiu encaixar belas bolas para abrir 3/0, com uma quebra de saque do italiano. Daí para frente o espanhol dominou e fechou a partida. Agora, ele soma três vitórias contra duas derrotas para Sinner.