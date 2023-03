Baile de comemoração dos 28 anos da Negra Sim acontece no sábado (25)

Da Redação



18/03/2023 | 18:21



O baile da Negra Sim, em homenagem aos 28 anos da instituição, ocorre no próximo sábado, das 16h às 21h. O evento será feito no Centro de Formação do Sindicato dos Bancários, na rua Xavier de Toledo, número 268, no Centro de Santo André. A ação é realizado por mulheres do movimento negro da região e terá feira afro, baile black e estandes de bebidas e comidas. O valor da entrada é de R$ 10.