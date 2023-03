Prefeitura entrega matrículas de imóveis na Vila Progresso, em Santo André

Da Redação



18/03/2023 | 17:38



A Prefeitura de Santo André entregou, neste sábado (18), 103 escrituras de imóveis para moradores do Núcleo Nova Progresso. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do município, que distribuiu mais de 9 mil títulos de propriedade em diversas regiões da cidade desde 2017, sem custo para os munícipes.



A matrícula definitiva dos imóveis é o documento que torna as famílias, de fato, proprietárias das moradias e garante segurança jurídica, acesso a crédito, entre outros benefícios. "Um dia muito especial, com mais esta etapa de regularização fundiária em Santo André. A entrega das matrículas é um exemplo de que estamos fazendo uma cidade diferente, tirando projetos do papel”, afirmou o prefeito Paulo Serra.



A entrega das matrículas foi feita através de uma parceria da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, com o Governo do Estado, pelo programa Cidade Legal.



MAIS MORADIAS

Além da regularização fundiária, a Prefeitura de Santo André também tem viabilizado novos empreendimentos imobiliários, com o objetivo de beneficiar as pessoas de baixa renda e reduzir o déficit habitacional do município.



Um dos exemplos é o Residencial Clara, que começou a ser construído no dia 16 de janeiro deste ano. O conjunto, no bairro Camilópolis, terá 480 apartamentos que vão beneficiar famílias cadastradas nos programas habitacionais da cidade ou que recebem aluguel social. Outro caso é o Residencial João Ducin, no Jardim Jamaica, que oferecerá 460 moradias, com obras iniciadas também neste ano.