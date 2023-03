Haaland faz 3, City atropela Burnley e está na semifinal da Copa da Inglaterra

18/03/2023 | 16:50



Com mais um show de Haaland, dono de outro hat-trick na temporada - o sexto pelo seu atual clube -, o Manchester City segue mais vivo do que nunca na briga pelo heptacampeonato da Copa da Inglaterra. Neste sábado, os comandados de Pep Guardiola golearam o Burnley por 6 a 0 e confirmaram a vaga para a semifinal do torneio.

Após ser o primeiro semifinalista, o Manchester City aguarda os demais jogos para conhecer o seu adversário, que sairá de sorteio. Todos os três jogos serão realizados neste domingo: Manchester United x Fulham, Brighton x Grimsby Town, e Sheffield United e Blackburn.

Com uma sequência difícil de jogos em três campeonatos (Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões), Pep Guardiola resolveu apostar em um time misto, deixando de fora nomes como o do brasileiro Ederson, que ficou no banco. O treinador acreditou na boa fase de Haaland, que deu resultado mais uma vez.

O norueguês está tendo uma semana espetacular. Aos 31 minutos, o cometa Haaland resolveu aparecer, furou a marcação intensa do Burnley e abriu o placar. Ele recebeu uma bela enfiada de bola de Julián Álvarez e deu um toque rasteiro para superar o goleiro Peacock-Farrell.

Três minutos depois, Foden recebeu na esquerda de De Bruyne e cruzou rasteiro para Haaland, que teve o trabalho só de empurrar para ampliar e marcar o seu 40º gol na temporada, com apenas 22 anos de idade. Ele dá indícios de que quebrará as marcas dos últimos anos.

No segundo tempo, o Manchester City foi ainda mais arrasador e viu o seu artilheiro fazer mais um, o gol de número 41. Aos 13 minutos, Mahrez arriscou e viu a bola bater caprichosamente na trave. A bola sobrou nos pés de Haaland, que fez o hat-trick do dia.

Mas não foi só Haaland que brilhou. O Manchester City parece ter gostado de golear e fez o quarto aos 16 minutos. De Bruyne apareceu nas costas de Walker e mandou na pequena área para Julián Álvarez fazer mais um.

O massacre continuou. Aos 22 minutos, De Bruyne acionou Foden, que viu Peacock-Farrell fazer linda defesa. A bola sobrou para Palmer marcar. A goleada foi completada por Julián Álvarez. Em mais uma bela trama de ataque do City, o argentino deu números finais ao embate.