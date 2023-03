Borussia Dortmund massacra Colônia e assume a liderança provisória do Alemão

18/03/2023 | 16:32



O Campeonato Alemão tem um novo líder, ao menos, provisoriamente. O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Colônia e goleou por sonoros 6 a 1, com quatro dos seis gols marcados em um primeiro tempo espetacular. A partida foi realizada neste sábado, no Westfalenstadion, pela 25ª rodada, com mais de 81 mil torcedores.

Com a vitória, o Dortmund assume a primeira posição, com 53 pontos, e aguarda o Bayern de Munique, que entra em campo neste domingo, para tentar terminar a rodada na primeira posição. A dupla está muito à frente dos demais rivais - RB Leipzig (45) e Union Berlin (45) - , e se enfrentam na próxima rodada.

O Colônia, por sua vez, conheceu o seu quarto tropeço consecutivo no torneio e ficou estacionado na 13ª posição, com 27 pontos. No entanto, ainda segue longe da zona de rebaixamento. Em 16º, o Hertha tem 21.

O Borussia Dortmund entrou em campo com "sangue nos olhos" e inaugurou o marcador com apenas 15 minutos. Donyell Malen achou Raphael Guerreiro livre dentro da área. O português bateu com precisão e fez 1 a 0. Aos 17, Haller recebeu pelo direita em velocidade e mandou no ângulo para ampliar.

O abafa continuou e deixou o Colônia totalmente perdido na partida. Aos 32 minutos, foi a vez de Marco Reus fazer o terceiro. Após linda trama de ataque do Dortmund, com direito a defesa milagrosa de Schwabe, a bola chegou no alemão. Livre, dentro da área, mandou no ângulo.

O quarto saiu aos 36 minutos. Donyell Malen disparou pela esquerda, passou pela marcação e chutou com força. Schwabe foi com a mão mole e viu a bola parar no fundo das redes. No entanto, o Colônia conseguiu diminuir aos 42, com Davie Selke, nada que pudesse impedir o adversário de ir para o intervalo com uma vantagem gigantesca.

No segundo tempo, o Dortmund freou a empolgação e começou a se poupar pensando no duelo direto com o Bayern de Munique. Apesar do jogo ter caído de intensidade, a equipe da casa continuou melhor e chegou a fazer o quinto gol aos 14 minutos em belo arremate de Sébastien Haller.

O gol animou o Dortmund, que fez o sexto aos 16 minutos. Marco Reus, que havia se tornado o maior artilheiro da história do clube, fez o seu gol de número 161. O alemão recebeu de Haller e mandou no fundo das redes.

Com a vitória assegurada, o técnico Terzic aproveitou para rodar seus jogadores e fazer novos testes. Entregue na partida, o Colônia só torceu para o jogo acabar o quanto antes para evitar um placar ainda mais elástico.

Ainda neste sábado, o Hoffenheim (15º) venceu o Hertha (16º) em duelo direto contra o rebaixamento por 3 a 1, enquanto o Bochum (14º) bateu o RB Leipzig (3º) por 1 a 0, assim como o Wolfsburg (7º), que fez 1 a 0 no lanterna Stuttgart (18º). Já Augsburg (12º) e Schalke (17º) ficaram no empate por 1 a 1.