Lexa desmente boatos de que teria feito festa para MC Guimê na casa da mãe

18/03/2023 | 15:11



Não ficou quieta! A saída de MC Guimê do BBB23 foi um choque para o cantor, e para sua esposa, Lexa. O funkeiro foi eliminado junto com Cara de Sapato na última quinta-feira, dia 16. Os ex-brothers foram acusados de importunação sexual pelo comportamento com Dania Mendez, a intercambista mexicana que passou alguns dias na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo o jornal Metrópoles, a cantora teria usado a casa de sua mãe, no Rio de Janeiro, para fazer uma grande festa para o marido. Além disso, fontes teriam relatado que o pedido de desculpas de Guimê foi gravado na casa da sogra.

Porém, com o aumento dos boatos de reconciliação, Lexa decidiu desmentir a suposta festa através do Twitter.

Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro, escreveu ela.

Ela ainda aproveitou para alfinetar todas as especulações que estão sendo feitas sobre o seu relacionamento com o MC:

A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta.

Eita!