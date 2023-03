No BBB23, Fred revela que Di Ferrero aguçou seu lado bissexual

18/03/2023 | 14:11



Momento revelações! Na última sexta-feira, dia 17, os brothers e as sisters do BBB23 curtiram muito mais uma festa. Apesar das polêmicas que antecederam a madrugada, a produção do reality entregou tudo e mais um pouco.

Isso porque a banda NX Zero foi convidada para tocar na casa mais vigiada do Brasil. E é claro que o show foi um sucesso!

Mas, além do grupo musical deixar a casa muito mais animada, ele também revelou um admirador secreto. Depois de curtir o show do NX Zero, Fred decidiu fazer uma confissão aos amigos confinados - e a todo o país. O influenciador admitiu que o vocalista da banda, Di Ferrero, aguçou seu lado bissexual.

- O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado. Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother.

Já Gabriel Santana, o mais novo anjo da semana, revelou ao brother que ficou encantado pelo baixista:

- O baixista é muito gato.

Você também concorda com a dupla?