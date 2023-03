Murilo Huff compatilha momento super fofo com Leo

18/03/2023 | 14:11



Amigo, estou aqui! Na noite da última sexta-feira, dia 17, Murilo Huff decidiu encerrar a semana deixando seus seguidores morrendo de amores. Isso porque o sertanejo publicou uma foto com o filho, Leo. O pequeno é fruto do relacionamento do cantor com Marília Mendonça, que morreu em 2021.

Apesar de sua vida ter ficado repleta de altos e baixos desde a morte da cantora sertaneja, o artista sempre mostra aos internautas uma imagem otimista. Atualmente, ele divide a guarda da criança com a vó materna, Ruth Moreira. E parece que eles estão tirando a missão de letra, já que o pequeno fica mais fofo a cada dia!

Nos cliques, postados no Instagram, pai e filho estão sentados em uma mesa, enquanto o mais novo brinca. O sertanejo aproveitou o momento para ajudar Leo a aprender novas coisas, e a risada foi garantida.

Dia de aprender juntos, escreveu na legenda.

E, para deixar o momento ainda mais fofo, o filho de Marília apareceu usando uma blusa do filme Toy Story.