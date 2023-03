Shakira teria chorado em loja por causa das consequências da fama, diz psicóloga

18/03/2023 | 13:11



Nem tudo são flores! Mesmo com o sucesso de sua nova música, Music Sessions Vol. 53, feita em parceria com Bizarrap, Shakira está passando por alguns momentos de fragilidade. Prova disso é que, na última segunda-feira, dia 13, a cantora foi flagrada aos prantos em uma loja de doces de Nova York.

Porém, aparentemente, o choro da dona do hit Waka Waka tem uma razão, e não é Gerard Piqué. O programa espanhol Despierta América conversou com uma psicóloga, que explicou o possível motivo da tristeza da cantora.

Segundo ela, Shakira estaria pressionada com as consequências da fama, e o estresse da falta de privacidade desde o lançamento da música que apresenta diversas suposta indiretas para Gerard Piqué e sua atual namorada, Clara Chia.

- Uma das coisas que acontece com a fama, e que já vi relatadas em muitas pessoas famosas, é a atenção constante, os paparazzi, o olhar constante para você como se você fosse um peixe em um aquário onde todo mundo está sobre você, você, gera muita ansiedade, muito estresse. Não há momentos para relaxar e aparece a falta de privacidade, a perseguição constante, sabendo que todos querem algo de você.

Além da psicóloga, a apresentadora do programa também deu sua opinião sobre o assunto. Ela também sugeriu que o motivo do choro de Shakira seria o clima tenso entre ela e o ex-jogador.

- Investigamos com pessoas próximas a ela e, aparentemente, a causa da reação de Shakira foi causada por puro estresse. Shakira pode estar sofrendo as consequências do estresse da fama, estresse pela situação que está vivendo, ou talvez não se dê bem com o Piqué.