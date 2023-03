Punições, D.R. e até história sobre Ludmilla... Veja o que rolou na madrugada do BBB23

18/03/2023 | 13:11



A casa do BBB23 não está com o mesmo clima desde a expulsão da dupla Cara e Sapato e MC Guimê. Mas, para melhorar os ânimos, os brothers passaram a madrugada curtindo mais uma festa daquelas, com direito a show do NX Zero.

Em conversa com aliados, Fred chegou até a dizer que ficou mais animado para o game depois da apresentação da banda.

- Mano, vou ser bem sincero. Fiquei bem emocionado ali. A gente tem um monte de medo da edição tá muito pesada, pá... E saudades de lá de fora e a gente pensa Será que já não deu?. Ainda mais eu que tô na porta do Paredão. Só que vem um bagulho desse que você fala: C*****o, olha que mágico. [...] Nossa, mano, muito f**a. Muito f**a! Me deu um gás.. tipo, quero ficar até o último show e não tô nem aí! Uma porrada de ânimo.

Nesse clima mais levinho, Marvvila também fez um desabafo que surpreendeu alguns brothers da casa. A cantora estava contando que passou por alguns momentos delicados na carreira e que, na época, recebeu a ajuda de uma pessoa muito especial - Ludmilla. Ela mesmo!

- Lancei as músicas, não davam certo. Eu lançava um cover de pagode, cantando com clipe de celular, dava milhões de visualizações. Daí uma artista que eu conheci me incentivou muito. Ela falou: cara..

E continua, dizendo que a cantora a influenciou muito a seguir carreira no pagode:

- Não falo muito, mas é a Ludmilla. A gente se via muito, se encontrava muito. Eu cantava muito na casa dela e ela dizia: Cara, qual foi?

Sarah e Ricardo

Já Sarah e Ricardo não estavam no melhor clima. O casal começou a noite na maior D.R. e chegaram até a falar sobre terminar o envolvimento amoroso.

- Eu olho pra você, eu vejo que tá alguma coisa errada. Como se algo não tivesse encaixado na sua cabeça, disse Ricardo

Então Sarah respondeu:

- Como tá nós dois, você diz?

E ele explicou:

- Não, não nós dois. A situação daqui, de estar aqui dentro, e tá acontecendo tudo isso de jogo, eu, você, suas amizades, suas prioridades e tal... é como se algo não tivesse encaixando. É como se tivesse uma peça tentando forçar em algum lugar. Ou jogo, ou prioridades, ou amizades, ou eu, ou amizade comigo. É como se uma peça não estivesse encaixando no seu quebra cabeças, eu vejo que isso tá confuso.

A conversa foi continuando até Ricardo dar a ideia deles pararem de ficar. Mais tarde, Sarah desabafou com Aline sobre o assunto:

- Não é fácil, alguém vai sair magoado, falando de game. Não tem nada que dê pra fazer. Mesmo se a gente fosse só amigo... Isso poderia existir também, pelo lugar que eu tô no jogo dele e pelo lugar que ele tá no meu.

Mas, no final da noite, os dois foram dormir juntinhos e rolou até uma mão boba. A gente tá de olho, hein!

Punições

Mas não ficou só nisso! A festa também foi marcada por algumas punições. A primeira foi até engraçada. Os brothers se acostumaram tanto com portunhol de Dania, que mesmo agora que a mexicana foi embora, continuaram falando a língua inventada na casa.

O Big Boss teve que intervir e dizer que eles só poderiam falar em português. Eita!

Mais tarde, Bruna também quis dormir fora do Quarto do Líder e foi alertada pela produção. Afinal, líder não pode dormir fora de seus aposentos reais, né?